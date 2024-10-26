〈貴金屬盤後〉中東困境、美國大選不確定性推升 黃金連3周上漲 鈀金連日登10個月高點
鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 06:35
由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金周五 (25 日) 價格自獲利了結中恢復後小幅上漲，而鈀金價格則擴大漲幅至 10 個月高點。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，本周末以色列和伊朗之間可能會發生一些事情，此考量引發周末的避險買盤。
外媒報導，根據醫護人員說法，以色列對沙蒂的空襲至少令 9 名巴勒斯坦人喪生，數人受傷。
黃金不孳息，因此低利率環境有利提升黃金投資吸引力。由於中東局勢持續緊繃，引發的避險需求提振金價，加上美聯準會 (Fed) 上個月啟動降息，將基準貸款利率下調半個百分點，因此黃金今年迄今已漲逾 32%。
美國總統選舉的不確定性也提振了黃金需求，因為民調顯示白宮競選仍然激烈。
由於川普勝選的機率上升，美元已連續第四周上漲。儘管美元上漲 (應減弱非美元買家的投資興趣)，但黃金仍然上漲。
凱投宏觀研究報告指出：「人們可以為金價進一步上漲提出合乎邏輯的理由。但我們要強調的是，黃金不是單向賭注。」研究人員認為價格大幅調整的機會很大。
其他貴金屬交易
- 現貨鈀金上漲 3.2% 至每盎司 1194.36 美元。
由於對俄羅斯出口的擔憂，現貨鈀金連續第二天觸及十個月高點。彭博周四報導，美國要求 G7 考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施出口制裁，藉此縮限俄羅斯金屬產業的收入，令當日鈀金大漲 9%。
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