〈貴金屬盤後〉中東困境、美國大選不確定性推升 黃金連3周上漲 鈀金連日登10個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 06:35

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由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金周五 (25 日) 價格自獲利了結中恢復後小幅上漲，而鈀金價格則擴大漲幅至 10 個月高點。

現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2743.33 美元。周三黃金價格創下每盎司 2758.37 美元的紀錄，且本周為連續第三周上漲。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 2755.80. 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，本周末以色列和伊朗之間可能會發生一些事情，此考量引發周末的避險買盤。

外媒報導，根據醫護人員說法，以色列對沙蒂的空襲至少令 9 名巴勒斯坦人喪生，數人受傷。

黃金不孳息，因此低利率環境有利提升黃金投資吸引力。由於中東局勢持續緊繃，引發的避險需求提振金價，加上美聯準會 (Fed) 上個月啟動降息，將基準貸款利率下調半個百分點，因此黃金今年迄今已漲逾 32%。

美國總統選舉的不確定性也提振了黃金需求，因為民調顯示白宮競選仍然激烈。

其他貴金屬交易

現貨鈀金上漲 3.2% 至每盎司 1194.36 美元。

由於對俄羅斯出口的擔憂，現貨鈀金連續第二天觸及十個月高點。彭博周四報導，美國要求 G7 考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施出口制裁，藉此縮限俄羅斯金屬產業的收入，令當日鈀金大漲 9%。