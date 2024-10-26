瑞銀調查： 9成富豪是「靠爸族」擁有藝術收藏 亞太地區16年來增幅177%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-26 11:00

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全球規模最大的《2024 年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》顯示，2023 年及 2024 年上半年，高淨值人士對藝術與古董方面的消費依舊持續，尤其中國大陸在疫情後保持強勁回升，是其他受訪市場 2024 年上半年中位支出的 2 倍多。91% 的高淨值收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，亞太地區自 2008 年以來增幅近 177%。未來 5 年內，包括印尼、日本、南韓與台灣等亞洲關鍵地區的百萬富翁數量預計將增長最快。

瑞銀最新發表的環球藝術收藏調查報告由文化經濟學家、Arts Economics 創辦人 Clare McAndrew 博士撰寫，並與瑞銀集團聯合發佈，深入分析高淨值收藏家的藝術消費、活動參與率、收藏動機，以及他們與藝術家、畫廊和機構之間的互動。

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根據瑞銀《2024 年全球財富報告》的預估，未來 20 至 25 年內將有 83.5 兆美元的財富傳承。這次調查規模空前，涵蓋了 14 個市場包括巴西、法 國、德國、香港、印尼、義大利、日本、中國大陸、墨西哥、新加坡、瑞士、台灣、英國和美國的超過 3,660 多位高淨值收藏家。

這份環球藝術收藏調查報告的主要調查結果包括：

支出穩定：2024 年上半年受訪高淨值收藏家在藝術與古董方面的中位支出為 25,555 美元，若全年維持相同水平，則顯示支出相對穩定。

中國大陸支出於疫情後保持強勁回升：受訪的 300 位中國大陸高淨值人士於 2023 年及 2024 年上半年在藝術及古董方面的中位支出最高，達 97,000 美元，是其他受訪市場 2024 年上半年中位支出的兩倍多。 其次是法國（38,000 美元）、意大利（32,000 美元）、英國（31,000 美元）和香港（28,000 美元）。

全球財富傳承證據：91% 的高淨值收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，72% 保留了其中部分作品。

X 世代收藏家的平均支出最高：X 世代受訪收藏家在 2023 年的平均支出最高 --- 為 578,000 美元；並在 2024 年上半年持續領先，其支出水準比千禧世代的支出高出 1/3，是 Z 世代和前幾代收藏家支出的兩倍。

衝動購買減少，女性藝術家作品收藏增加：受訪的高淨值人士更傾向在收藏前進行背景研究，衝動購買的比例從 2023 年的 10% 降至 1%。受訪收藏家的藏品中，女性藝術家作品的收藏比例創 7 年來的新高， 佔 44%。

高淨值收藏家在複雜的市場中保持樂觀：2024 年上半年的支出呈現穩定的跡象，91% 的高淨值受訪者對 未來六個月的全球藝術市場表現持樂觀態度，高於 2023 年底的 77%。