瑞銀調查： 9成富豪是「靠爸族」擁有藝術收藏 亞太地區16年來增幅177%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-26 11:00
全球規模最大的《2024 年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》顯示，2023 年及 2024 年上半年，高淨值人士對藝術與古董方面的消費依舊持續，尤其中國大陸在疫情後保持強勁回升，是其他受訪市場 2024 年上半年中位支出的 2 倍多。91% 的高淨值收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，亞太地區自 2008 年以來增幅近 177%。未來 5 年內，包括印尼、日本、南韓與台灣等亞洲關鍵地區的百萬富翁數量預計將增長最快。
瑞銀最新發表的環球藝術收藏調查報告由文化經濟學家、Arts Economics 創辦人 Clare McAndrew 博士撰寫，並與瑞銀集團聯合發佈，深入分析高淨值收藏家的藝術消費、活動參與率、收藏動機，以及他們與藝術家、畫廊和機構之間的互動。
根據瑞銀《2024 年全球財富報告》的預估，未來 20 至 25 年內將有 83.5 兆美元的財富傳承。這次調查規模空前，涵蓋了 14 個市場包括巴西、法 國、德國、香港、印尼、義大利、日本、中國大陸、墨西哥、新加坡、瑞士、台灣、英國和美國的超過 3,660 多位高淨值收藏家。
這份環球藝術收藏調查報告的主要調查結果包括：
支出穩定：2024 年上半年受訪高淨值收藏家在藝術與古董方面的中位支出為 25,555 美元，若全年維持相同水平，則顯示支出相對穩定。
中國大陸支出於疫情後保持強勁回升：受訪的 300 位中國大陸高淨值人士於 2023 年及 2024 年上半年在藝術及古董方面的中位支出最高，達 97,000 美元，是其他受訪市場 2024 年上半年中位支出的兩倍多。 其次是法國（38,000 美元）、意大利（32,000 美元）、英國（31,000 美元）和香港（28,000 美元）。
全球財富傳承證據：91% 的高淨值收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，72% 保留了其中部分作品。
X 世代收藏家的平均支出最高：X 世代受訪收藏家在 2023 年的平均支出最高 --- 為 578,000 美元；並在 2024 年上半年持續領先，其支出水準比千禧世代的支出高出 1/3，是 Z 世代和前幾代收藏家支出的兩倍。
衝動購買減少，女性藝術家作品收藏增加：受訪的高淨值人士更傾向在收藏前進行背景研究，衝動購買的比例從 2023 年的 10% 降至 1%。受訪收藏家的藏品中，女性藝術家作品的收藏比例創 7 年來的新高， 佔 44%。
高淨值收藏家在複雜的市場中保持樂觀：2024 年上半年的支出呈現穩定的跡象，91% 的高淨值受訪者對 未來六個月的全球藝術市場表現持樂觀態度，高於 2023 年底的 77%。
瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）表示：瑞銀《2024 年全球財富報告》顯示亞太地區的整體財富增長最快，自 2008 年以來增幅近 177%。未來 5 年內，包括印尼、日本、南韓與台灣等亞洲關鍵地區的百萬富翁數量預計將增長最快。在疫情後，亞太地區高淨值人士對藝術市場的支出保持強勁，這些現象顯示亞太地區的高淨值人士將在未來藝術市場方面，扮演日益重要的角色。
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