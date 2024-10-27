公共工程需求大增激勵營造廠籌資積極 繼皇昌後安倉將辦現增案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-27 12:30

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公共工程需求遠大於供給，也激勵營造廠更積極在市場籌資因應需求，安倉營造 (5548-TW) 在 3 月上櫃掛牌後，擬辦理發行現增股辦理 IPO 以來首度的市場籌資 3.9 億元，預計在明 (28) 日金管會申報生效，依時程規劃，安倉的現增案最快在今年底完成募集。

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安倉營造擬發行 1.5 萬張現增股，暫訂以每股 26 元溢價發行，預計募集 3.9 億元。安倉營造籌資用途在充實營運資金及償還銀行借款。此一現增案預計 28 日生效。

安倉營造以承攬公共工程案爲主，2024 年上半年營收 10.52 億元，稅後純益 4952 萬元，年增 77.64%，每股純益 1.3 元。安倉營造在下半年將進入全年工程入帳高峰。安倉營造 1-9 月營收 15.85 億元，年增 19.85%。

2024 年以來，包括皇昌、三洋實業都已完成辦理現金增資的市場籌資案，擴大股本並自市場籌資，以因應爭取大量公共工程的標案商機的浮現。

皇昌 2024 年上半年營收 62.91 億元，毛利率飆升到 23.94%，年增 17.69 個百分點，稅後純益達 10.03 億元，年增 8.22 倍，每股純益 3.66 元，皇昌營造 2024 年 1-9 月營收 92.26 億元，年增 17.5%。