台股大箱型整理靜待美國大選結果 年底三大行情仍可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-27 10:10

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美國選情進入白熱化，美股高檔震盪，台股在基本面與部分利多消息支撐下，維持大箱型整理。安聯投信台股團隊表示，待 11 月初美國大選不確定性因素消除後，AI 可望重掌市場主流，台股迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。總體經濟將有利資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會 9 月除確定啟動降息外，也提出最新經濟預測，將 2024 年美國經濟成長率由先前預估 2.1% 下調至 2.0%，同時下修 2024 年核心通膨預估到 2.6%，但上調失業率，預估 2024 年失業率為 4.4%，顯示聯準會評估通膨控制已獲具體成效。

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安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，因此未來降息幅度及速度將取決於就業數據，不過通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上，隨著美國大選揭曉時間逼近，以及步入科技股的超級財報周，市場高度關注美股重量級科技股財報表現。另一方面，台股多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，基本面穩健，短線拉回無礙中長線多頭漲勢，逢回是買點。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，日前晶圓龍頭大廠法說會釋出 AI 需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業也出現復甦跡象，加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨，旺季效應仍在，也讓整體產業鏈吃了定心丸，預估本季台股仍有機會挑戰 7 月高點，只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息，AI 相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。