〈亞翔法說〉公共工程生態系改變 榮工步上獲利軌道

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 17:17

亞翔 (6139-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理蔣曉麟表示，隨著全球通膨、缺工缺料現象發生，公共工程招標模式已經改變，產業走勢越來越健康，過去影響集團獲利的台灣榮工也會跟隨產業成長，獲利會逐步反映到亞翔的合併報表。

蔣曉麟說，過去公共工程長期以最低價得標模式進行，造成市場非常不健康的競爭態勢，這幾年因為缺工缺料，價格又上漲，公共工程都面臨發包不出去的情況，尤其政府聘請的顧問皆以過去料件價格進行估算，導致估算金額嚴重偏離市場行情，因此這兩年公共工程最普遍的現象就是在追加預算、發包不出去間循環。

不過，政府已逐步了解該現象，招標模式也做出改變，慢慢朝最有利標發展，市場開始變的健康，同業間也不再陷於惡性低價競爭，也反應到榮工選擇接案的機會變多，毛利率也趨於合理。

蔣曉麟補充，榮工過去接案金額幾乎都是在成本邊緣，現階段開始獲利，因此不管是接案量體或是毛利率，都朝向越來越健康的方向前進，榮工的營收、獲利也會陸續反映在亞翔的合併營收上。