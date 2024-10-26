〈熱門股〉鴻海10月以來漲逾15% 市值重返3兆元僅一步之遙
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-26 16:45
鴻海 (2317-TW) 近期獲外資及投信力挺，股價走強，周五收漲 4.5 元或 2.13%，來到當日最高 216 元，10 月以來更上漲 15%，股價走揚下，鴻海市值也來到 2.99 兆元，距重返 3 兆元大關僅差臨門一腳。
鴻海第四季受惠蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列新機上市，加上輝達 (NVDA-US)AI 伺服器 GB200 也將自年底開始出貨，公司預期，第四季在旺季動能延續，業績將優於第三季。
鴻海周五獲外資買超 1.46 萬張、投信 121 張，僅自營商賣超 316 張，三大法人合計買超 1.44 萬張；一周來看，外資買超鴻海逾 4 萬張、投信 8418 張、自營商賣超 323 張，三大法人單周買超鴻海 4.81 萬張，也推升股價走強。
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