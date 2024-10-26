〈熱門股〉鴻海10月以來漲逾15% 市值重返3兆元僅一步之遙

鴻海 (2317-TW) 近期獲外資及投信力挺，股價走強，周五收漲 4.5 元或 2.13%，來到當日最高 216 元，10 月以來更上漲 15%，股價走揚下，鴻海市值也來到 2.99 兆元，距重返 3 兆元大關僅差臨門一腳。