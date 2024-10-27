〈台股風向球〉美國大選倒數、超級財報周登場 台股短線難見大行情

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-27 12:10

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由於美國總統大選進入最後階段，選情趨膠著且不確定性高，台股加權指數上周回跌 138 點，周線翻黑，台股交易員分析，距離 11 月 5 日大選僅剩約 2 周時間，短線難見大行情，但在 AI 趨勢的領頭下，到年底前大盤應還有高點可期。

由於近期美國總統候選人川普聲勢上揚、民調上漲，台股交易員分析，以過往「川普投顧」喊水會結凍的經驗來看，若川普當選，勢必讓整個金融市場更具不確定性和波動性，造成現階段國際資金的態度趨謹慎觀望。

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凱基投顧也說明，本次川普和賀錦麗兩者選情緊繃，更容易導致多頭行情陷入膠著，不過，不論最終誰勝選，股市都將回歸強韌經濟基本面而延續多頭漲勢，僅有川普敗選但不認輸並引發美國政治動盪，對股市才是利空。

事實上，市場普遍擔憂，川普勝選後會全面對外實施高額關稅，進而引發通膨問題，而川普的高關稅政策應是貿易談判的一種手段，全面落實或實際落實的機率不高，亦即即便川普勝選，也不至於引發市場恐慌性賣壓。

另一方面，須留意 10 月底前中國將舉行人大常委會議，這次會議是否宣布增量財政政策，是市場觀察當局是否積極救市的下個重點。

台經院則說明，據 Moody’s Analytics 的模擬情境，不論由誰當選美國總統，有關貿易、美中關係等，都面對新局和挑戰，地緣政治關係趨緊張對峙，廠商投資和生產面臨更嚴峻挑戰。

永豐投顧也指出，美國最新公布 9 月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期，顯示經濟依然強勁，投資人對 11 月聯準會降息 2 碼期待落空，使美國 10 年債殖利率上揚至 4.2% 以上水準。

本周靜待美股重量級財報揭露，包括有安森美 (ON)、AMD、Alphabet、 Apple、intel、恩智浦、Supermicro 和亞馬遜等，其中 AMD 及 Supermicro 關係目前 AI 伺服器出貨進度及展望，亞馬遜對於 AI 的資本支出也是後續 AI 建置續航力的重點。