川普勝率超過六成？先上車後補票！美國大選前上車「這」檔選後才會飆

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 19:30

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9 月金融情況， M1B 年增率上升至 4.07%，主要因活期存款年增率上升；M2 年增率下降為 5.60%，反映資金淨匯出。作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，則是較上月轉為下滑 53 億元至 3 兆 4926 億元，央行解讀，此反映日前台股修正，使部分投資人趨觀望。

台股量能拉回 3000 億初，如同昨天所說的大家在觀望美國總統大選，根據 polymarket 現在最新盤口，川普勝率已經達到 64%，選後情勢會明朗。

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市場明顯變得謹慎，預估量只有 3000E，以及 FED11 月不降息機率上升，台股與全球股市 11/5~11/8 之前，估計都將以整理為主，暫時不易突破。

資金也從高位階股轉向低位階，大型股轉向中小型，但不管怎麼轉換，資金都是以台積電供應鏈為主軸，COWOS、FOPLP、二奈米供應鏈是重點，再從中找低檔，低位階，或者新進供應鏈的公司。

如這波的大量、精湛、科嶠、川寶、易發都是代表，至於一線設備股弘塑、萬潤、辛耘、均華這些漲超過一年的空間就不大了。

矽光子檢測設備「未來豪華」目前股價不到 70，明年矽光子設備 + SIC 檢測設備都大旺，估計要大賺 8 元，設備股 PE 只少超過 20~30 倍，這股價有翻兩倍的實力。

FOPLP 的部分，則布局買進「鑫想事成」

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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