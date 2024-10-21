碳交易平台今開市！首批6產品上架6080噸 每噸2500至4000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-21 14:27

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環境部委託臺灣碳權交易所股份有限公司（下稱碳交所）辦理國內額度交易及拍賣事宜。目前已有 6 案定價交易案於交易平台上架，國內減量額度公開交易於今 (21) 日正式啟動。目前總上架額度為 6,080 公噸二氧化碳當量，價格介於 2,500-4,000 元 / 公噸二氧化碳當量。

環境部指出，目前提出申請且已上架的減量專案均採定價交易方式進行，計有中鋼公司鋼胚熱進爐節能抵換專案、台北 101 大樓停車場採用高效率光源、漢寶農業可再生能源專案、漢寶農畜產第三期污水場沼氣發電計畫、奇美實業天然氣替代重油抵換專案以及漢程客運電動公車抵換專案等 6 個專案，總上架額度為 6,080 公噸二氧化碳當量，價格介於 2,500~4,000 元 / 公噸二氧化碳當量。

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環境部表示，自 104 年環保署時期即推動溫室氣體抵換專案，迄今已有 95 案通過註冊申請、37 案取得減量額度，累計核發約 2,559 萬公噸二氧化碳當量的減量額度。迄今自願減量專案申請註冊計有 39 案（其中 7 案已通過註冊），又以汰換 LED 照明、高效率冰水主機等「能源效率提升」類型，因可操作性高、減量計算簡易、免經查驗機構確證以及行政程序簡化等因素，占總申請案件 7 成。

環境部 113 年 9 月正式委託碳交所建置「國內減量額度交易平台」，辦理減量額度交易及拍賣業務，完備我國碳定價機制。交易辦法規定，減量額度由環境部移轉僅限 1 次且交易資訊皆須完整公開，確保具有實際使用需求的事業以安全有保障的方式取得減量額度，並且供社會大眾共同檢視，有效避免「漂綠」。