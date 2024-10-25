立普思攜手NVIDIA 提供自主移動機器人完美解方

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 15:11

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2024 年 10 月 22 日，台灣台北 - 立普思 LIPS 於 ROSCon 2024 隆重推出其 LIPSAMR™ 感知開發套件的多鏡頭版本。此版本為自主移動機器人 (AMR) 提供 AI 驅動的 3D 視覺與導航功能，並支援單鏡頭與多鏡頭設置，滿足不同階段的開發者需求。

該多鏡頭解決方案基於 NVIDIA Jetson AGX Orin™ 系統模組，並使用 NVIDIA Isaac Perceptor，進一步提升 AMR 在製造業與物流等行業中的導航能力。立普思 LIPS 是 NVIDIA 夥伴網絡中專業服務相機解決方案提供商的服務交付合作夥伴。

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立普思 LIPSAMR 感知開發套件的主要功能包括：

AI 驅動的 3D 視覺：

• LIPSAMR 感知開發套件 1 CAM（PDK-1），適用於 AMR 公司進行快速概念驗證。

• LIPSAMR 感知開發套件 4 CAM（PDK-4），提供 3D 環視感知，取代 LiDAR，讓 AMR 能夠在動態環境中導航。

• 使用主動立體技術，在低光與無紋理條件下提供可靠的深度感知。

內建視覺 SLAM 與路徑規劃：

• cuVSLAM：CUDA 加速資料庫，提供穩健的視覺里程計。多台 3D 相機增強在動態環境中的導航能力。

避障與行人偵測：

• 使用 nvblox（CUDA 加速資料庫）進行障礙物偵測，偵測範圍可達 5 公尺，並建立 2D 成本地圖。

即用型 AMR 解決方案：

• 預先整合的硬體與軟體提供一站式解決方案，縮短 AMR 的開發週期。

立普思 LIPS 公司執行長劉凌偉表示： 「我們的多鏡頭版本為 AMR 帶來前所未有的基於視覺的 3D 環視感知與 AI 驅動的導航，讓開發者能夠創造更智慧、更自主的機器人。」

欲了解更多信息，請造訪立普思股份有限公司

關於立普思 LIPS：是全球 AI 驅動 3D 感知解決方案的領導者，專注於設計、建造和定制 3D 深度相機、中介軟體及即用型解決方案，以滿足各種客戶應用需求。我們的差異化優勢在於提供量身打造的機器視覺與 AI 解決方案，適用於各行各業的應用。詳情請見 https://www.lips-hci.com/