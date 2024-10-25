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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至16.72元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.03元下修至16.72元，其中最高估值17.26元，最低估值16.35元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值17.26(17.26)2018.25
最低值16.35(16.9)14.7318.08
平均值16.76(17.04)17.7118.14
中位數16.72(17.03)17.9118.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值140.30億145.69億145.59億
最低值136.66億134.46億143.81億
平均值138.57億141.22億144.70億
中位數138.56億141.99億144.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.345.6621.9729.9222.64
營業收入109.74億88.12億140.93億170.25億148.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRS

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