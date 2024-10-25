鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至16.72元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.03元下修至16.72元，其中最高估值17.26元，最低估值16.35元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.26(17.26)
|20
|18.25
|最低值
|16.35(16.9)
|14.73
|18.08
|平均值
|16.76(17.04)
|17.71
|18.14
|中位數
|16.72(17.03)
|17.91
|18.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|140.30億
|145.69億
|145.59億
|最低值
|136.66億
|134.46億
|143.81億
|平均值
|138.57億
|141.22億
|144.70億
|中位數
|138.56億
|141.99億
|144.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.34
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|營業收入
|109.74億
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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