鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至17.93元，預估目標價為335.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.7元下修至17.93元，其中最高估值19.55元，最低估值17.05元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.55(19.55)
|20.72
|18.9
|最低值
|17.05(17.65)
|16.05
|16.73
|平均值
|18.1(18.61)
|18.82
|17.77
|中位數
|17.93(18.7)
|18.93
|17.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|141.00億
|144.93億
|146.84億
|最低值
|135.51億
|133.97億
|144.04億
|平均值
|139.46億
|141.71億
|145.54億
|中位數
|139.87億
|142.65億
|145.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.34
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|營業收入
|109.74億
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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