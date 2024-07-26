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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至17.61元，預估目標價為335.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.15元下修至17.61元，其中最高估值19.25元，最低估值17.05元，預估目標價為335.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值19.25(19.55)2118.9
最低值17.05(17.05)16.0517.7
平均值17.91(18.29)18.7118.23
中位數17.61(18.15)18.7418.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值142.11億145.95億146.84億
最低值135.51億133.97億145.59億
平均值139.69億141.95億146.06億
中位數139.87億143.61億145.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.345.6621.9729.9222.64
營業收入109.74億88.12億140.93億170.25億148.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRS

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