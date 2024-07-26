鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至17.61元，預估目標價為335.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.15元下修至17.61元，其中最高估值19.25元，最低估值17.05元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.25(19.55)
|21
|18.9
|最低值
|17.05(17.05)
|16.05
|17.7
|平均值
|17.91(18.29)
|18.71
|18.23
|中位數
|17.61(18.15)
|18.74
|18.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|142.11億
|145.95億
|146.84億
|最低值
|135.51億
|133.97億
|145.59億
|平均值
|139.69億
|141.95億
|146.06億
|中位數
|139.87億
|143.61億
|145.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.34
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|營業收入
|109.74億
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為9.17元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至100元，幅度約5.82%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為116.57元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇