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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.71元下修至7.55元，其中最高估值8.39元，最低估值6.92元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.39(8.58)14.158.33
最低值6.92(6.92)7.235.1
平均值7.57(7.65)9.227.32
中位數7.55(7.71)9.157.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值177.93億216.81億196.31億
最低值164.40億172.45億164.40億
平均值171.67億190.19億184.49億
中位數172.17億191.39億190.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.842.664.75-5.44-2.61
營業收入167.36億169.22億187.93億123.18億130.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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