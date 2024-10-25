鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.71元下修至7.55元，其中最高估值8.39元，最低估值6.92元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.39(8.58)
|14.15
|8.33
|最低值
|6.92(6.92)
|7.23
|5.1
|平均值
|7.57(7.65)
|9.22
|7.32
|中位數
|7.55(7.71)
|9.15
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|177.93億
|216.81億
|196.31億
|最低值
|164.40億
|172.45億
|164.40億
|平均值
|171.67億
|190.19億
|184.49億
|中位數
|172.17億
|191.39億
|190.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|營業收入
|167.36億
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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