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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為650.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.55元，其中最高估值9.64元，最低估值9.33元，預估目標價為650.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.64(9.55)11.9814.1113.74
最低值9.33(9.33)9.8111.7813.45
平均值9.49(9.39)10.7112.3913.6
中位數9.55(9.37)10.6812.2713.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.47億24.21億27.57億28.70億
最低值21.28億23.14億25.62億28.70億
平均值21.38億23.56億26.16億28.70億
中位數21.38億23.54億26.05億28.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.654.693.823.873.88
營業收入10.86億11.17億15.92億18.50億19.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTYL

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