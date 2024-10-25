鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為650.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.55元，其中最高估值9.64元，最低估值9.33元，預估目標價為650.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.64(9.55)
|11.98
|14.11
|13.74
|最低值
|9.33(9.33)
|9.81
|11.78
|13.45
|平均值
|9.49(9.39)
|10.71
|12.39
|13.6
|中位數
|9.55(9.37)
|10.68
|12.27
|13.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.47億
|24.21億
|27.57億
|28.70億
|最低值
|21.28億
|23.14億
|25.62億
|28.70億
|平均值
|21.38億
|23.56億
|26.16億
|28.70億
|中位數
|21.38億
|23.54億
|26.05億
|28.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.65
|4.69
|3.82
|3.87
|3.88
|營業收入
|10.86億
|11.17億
|15.92億
|18.50億
|19.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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