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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至550元，幅度約3.77%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)提出目標價估值：中位數由530元上修至550元，調升幅度3.77%。其中最高估值660元，最低估值475元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Tyler Technologies, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Tyler Technologies, Inc.今(26日)收盤價為564.34元。近5日股價上漲3.77%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股TYL市場預估目標價

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Tyler Technologies, Inc.564.349.41%

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