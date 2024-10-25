鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至650元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)提出目標價估值：中位數由625元上修至650元，調升幅度4%。其中最高估值705元，最低估值550元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Tyler Technologies, Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Tyler Technologies, Inc.今(25日)收盤價為611.67元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌0.54%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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