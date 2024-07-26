鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至9.34元，預估目標價為550.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.2元上修至9.34元，其中最高估值9.43元，最低估值8.97元，預估目標價為550.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.43(9.3)
|11.33
|12.91
|最低值
|8.97(9.04)
|9.98
|10.88
|平均值
|9.29(9.22)
|10.52
|11.97
|中位數
|9.34(9.2)
|10.51
|11.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21.56億
|24.24億
|27.32億
|最低值
|21.20億
|22.93億
|25.00億
|平均值
|21.33億
|23.44億
|25.88億
|中位數
|21.30億
|23.44億
|25.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.65
|4.69
|3.82
|3.87
|3.88
|營業收入
|10.86億
|11.17億
|15.92億
|18.50億
|19.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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