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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至9.34元，預估目標價為550.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.2元上修至9.34元，其中最高估值9.43元，最低估值8.97元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.43(9.3)11.3312.91
最低值8.97(9.04)9.9810.88
平均值9.29(9.22)10.5211.97
中位數9.34(9.2)10.5111.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值21.56億24.24億27.32億
最低值21.20億22.93億25.00億
平均值21.33億23.44億25.88億
中位數21.30億23.44億25.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.654.693.823.873.88
營業收入10.86億11.17億15.92億18.50億19.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTYL

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