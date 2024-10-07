鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至620元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)提出目標價估值：中位數由600元上修至620元，調升幅度3.33%。其中最高估值700元，最低估值525元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Tyler Technologies, Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Tyler Technologies, Inc.今(7日)收盤價為579.45元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.22%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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