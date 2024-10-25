鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至12.16元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.95元上修至12.16元，其中最高估值12.37元，最低估值11.83元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.37(12.02)
|13.7
|15.05
|16.25
|最低值
|11.83(11.83)
|13.15
|14.35
|15.8
|平均值
|12.13(11.94)
|13.49
|14.72
|16.03
|中位數
|12.16(11.95)
|13.51
|14.8
|16.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.37億
|61.41億
|64.66億
|68.24億
|最低值
|46.69億
|49.35億
|51.78億
|67.17億
|平均值
|56.55億
|59.44億
|61.97億
|67.70億
|中位數
|58.23億
|61.18億
|63.90億
|67.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.83
|6.82
|7.22
|7.47
|10.07
|營業收入
|45.28億
|47.38億
|51.13億
|52.15億
|54.48億
詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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