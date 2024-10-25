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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至12.16元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.95元上修至12.16元，其中最高估值12.37元，最低估值11.83元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.37(12.02)13.715.0516.25
最低值11.83(11.83)13.1514.3515.8
平均值12.13(11.94)13.4914.7216.03
中位數12.16(11.95)13.5114.816.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.37億61.41億64.66億68.24億
最低值46.69億49.35億51.78億67.17億
平均值56.55億59.44億61.97億67.70億
中位數58.23億61.18億63.90億67.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.836.827.227.4710.07
營業收入45.28億47.38億51.13億52.15億54.48億

詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGL

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