search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.99元下修至2.94元，其中最高估值3.06元，最低估值2.88元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.06(3.03)3.253.57
最低值2.88(2.93)2.963.26
平均值2.95(2.98)3.123.4
中位數2.94(2.99)3.123.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值21.63億22.71億23.74億
最低值21.09億21.57億22.96億
平均值21.33億22.23億23.29億
中位數21.23億22.25億23.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.001.922.522.662.94
營業收入16.46億16.50億19.88億21.44億21.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGGG

相關行情

台股首頁我要存股
Graco Inc.82.34-0.68%

延伸閱讀


Empty