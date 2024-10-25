鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.99元下修至2.94元，其中最高估值3.06元，最低估值2.88元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.06(3.03)
|3.25
|3.57
|最低值
|2.88(2.93)
|2.96
|3.26
|平均值
|2.95(2.98)
|3.12
|3.4
|中位數
|2.94(2.99)
|3.12
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21.63億
|22.71億
|23.74億
|最低值
|21.09億
|21.57億
|22.96億
|平均值
|21.33億
|22.23億
|23.29億
|中位數
|21.23億
|22.25億
|23.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|1.92
|2.52
|2.66
|2.94
|營業收入
|16.46億
|16.50億
|19.88億
|21.44億
|21.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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