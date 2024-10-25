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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon Plc(ICLR-US)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為302.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.06元下修至14.04元，其中最高估值15.18元，最低估值13.89元，預估目標價為302.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.18(15.18)17.4219.7221.86
最低值13.89(14.04)14.7616.7518.91
平均值14.45(15.02)16.0418.2220.14
中位數14.04(15.06)15.5817.8119.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值85.38億92.78億99.96億106.30億
最低值82.70億83.82億88.86億95.08億
平均值83.83億88.21億94.29億99.11億
中位數82.82億87.06億93.50億97.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.856.202.286.207.40
營業收入28.06億27.97億54.81億77.41億81.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Icon Plc(ICLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSICLR

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