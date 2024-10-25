鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon Plc(ICLR-US)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為302.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.06元下修至14.04元，其中最高估值15.18元，最低估值13.89元，預估目標價為302.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.18(15.18)
|17.42
|19.72
|21.86
|最低值
|13.89(14.04)
|14.76
|16.75
|18.91
|平均值
|14.45(15.02)
|16.04
|18.22
|20.14
|中位數
|14.04(15.06)
|15.58
|17.81
|19.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|85.38億
|92.78億
|99.96億
|106.30億
|最低值
|82.70億
|83.82億
|88.86億
|95.08億
|平均值
|83.83億
|88.21億
|94.29億
|99.11億
|中位數
|82.82億
|87.06億
|93.50億
|97.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.85
|6.20
|2.28
|6.20
|7.40
|營業收入
|28.06億
|27.97億
|54.81億
|77.41億
|81.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Icon Plc(ICLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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