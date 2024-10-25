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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.67元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.67元，其中最高估值6.87元，最低估值6.25元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.87(6.75)8.259.6
最低值6.25(5.63)5.018.55
平均值6.63(6.45)6.419.15
中位數6.67(6.53)6.389.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.16億25.10億28.13億
最低值16.96億23.76億26.16億
平均值17.06億24.20億27.32億
中位數17.06億24.01億27.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.362.196.716.606.46
營業收入7.25億10.86億13.89億17.05億22.34億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

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