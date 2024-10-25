鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.67元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.67元，其中最高估值6.87元，最低估值6.25元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.87(6.75)
|8.25
|9.6
|最低值
|6.25(5.63)
|5.01
|8.55
|平均值
|6.63(6.45)
|6.41
|9.15
|中位數
|6.67(6.53)
|6.38
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.16億
|25.10億
|28.13億
|最低值
|16.96億
|23.76億
|26.16億
|平均值
|17.06億
|24.20億
|27.32億
|中位數
|17.06億
|24.01億
|27.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.36
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|營業收入
|7.25億
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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