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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState CorporationSSB-US的目標價調升至96元，幅度約3.78%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)提出目標價估值：中位數由92.5元上修至96元，調升幅度3.78%。其中最高估值112元，最低估值81元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予SouthState Corporation評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

SouthState Corporation今(29日)收盤價為100.18元。近5日股價上漲3.78%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SSB市場預估目標價

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