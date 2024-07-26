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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.39元，預估目標價為92.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.39元，其中最高估值6.76元，最低估值5.18元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.76(6.56)8.59.9
最低值5.18(5.18)5.877.47
平均值6.26(6.18)7.139.05
中位數6.39(6.27)6.99.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.32億24.85億28.35億
最低值16.86億23.44億26.99億
平均值17.08億24.26億27.72億
中位數17.03億24.33億27.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.362.196.716.606.46
營業收入7.25億10.86億13.89億17.05億22.34億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

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