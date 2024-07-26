鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.39元，預估目標價為92.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.39元，其中最高估值6.76元，最低估值5.18元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.76(6.56)
|8.5
|9.9
|最低值
|5.18(5.18)
|5.87
|7.47
|平均值
|6.26(6.18)
|7.13
|9.05
|中位數
|6.39(6.27)
|6.9
|9.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.32億
|24.85億
|28.35億
|最低值
|16.86億
|23.44億
|26.99億
|平均值
|17.08億
|24.26億
|27.72億
|中位數
|17.03億
|24.33億
|27.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.36
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|營業收入
|7.25億
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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