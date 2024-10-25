鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.41元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.41元，其中最高估值0.51元，最低估值0.33元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.61
|0.75
|最低值
|0.33(0.33)
|0.32
|0.37
|平均值
|0.41(0.41)
|0.47
|0.55
|中位數
|0.41(0.4)
|0.46
|0.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.76億
|17.36億
|18.40億
|19.64億
|最低值
|16.54億
|16.84億
|17.35億
|18.27億
|平均值
|16.62億
|17.14億
|17.89億
|18.96億
|中位數
|16.61億
|17.15億
|17.92億
|18.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.63
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|營業收入
|11.52億
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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