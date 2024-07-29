鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState CorporationSSB-US的目標價調升至109.5元，幅度約14.06%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至109.5元，調升幅度14.06%。其中最高估值112元，最低估值88元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予SouthState Corporation評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
SouthState Corporation今(29日)收盤價為100.18元。近5日股價上漲14.06%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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