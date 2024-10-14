星宇航空競拍超額認購率達2.2倍 競拍新制實施來最大案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 19:57

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星宇航空 (2646-TW) 首次上市股票承銷案競價拍賣圓滿完成，得標加權平均價達 23.28 元，超額認購率達 2.2 倍，公開申購承銷價為 20 元，顯示市場對星宇的未來的成長性抱持高度期待。

星宇本次辦理競價拍賣股數共 319600 張，以美國標方式決定競拍得標價格，參與投標的合格標單共 32011 筆，合格投標單共 687938 張，超額認購比率達 2.2 倍，顯示市場認購相當踴躍，也是 2016 年競拍新制實施至今，競拍張數和得標總金額市場最大的案件。

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按開標結果顯示，最低得標價為 21.63 元，最高得標價為 100.00 元，得標加權平均價為 23.28 元，除自然人積極參與投標外，法人投資者得標率 9.32%，得標總額更超過 74 億元。

而以得標加權平均價 23.28 元相對截標日興櫃均價 29.98 元，約興櫃均價的 78 折，顯示在近期金融市場劇烈震盪下，投資人仍願意以相對較高折數認購星宇股票。

星宇航空成功完成競價拍賣後，將成為第一家多元上市掛牌的股票。