日本執政聯盟恐失國會多數 將使日元、日股走低

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-25 11:26

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日本將在 27 日舉行國會改選，日本執政聯盟有可能自 2009 年以來首次失去多數席位，策略師認為，這將導致日元與日股下跌。

根據朝日新聞和共同社的民意調查，自民黨即便與長期盟友公明黨聯手，在周日的選舉中也可能無法獲得足夠支持。自民黨可能需要與較小的政黨組成聯盟，如此一來日本首相石破茂推動財政整頓和貨幣政策正常化就會難上加難，作為領導人也可能前途未卜。

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Pictet Asset Management Japan 的高級研究員 Shinichi Ichikaw 表示，如果執政聯盟失去多數席位，成為一個擁有少數席位的政府，石破茂政府的實力將被嚴重削弱。

Ichikaw 進一步指出，日本明年將舉行參議院選舉，如果越來越多的人認為自民黨無法在石破茂的領導下獲勝，自民黨可能很快又要再次舉行總裁選舉。