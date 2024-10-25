日本執政聯盟恐失國會多數 將使日元、日股走低
鉅亨網編輯林羿君 2024-10-25 11:26
日本將在 27 日舉行國會改選，日本執政聯盟有可能自 2009 年以來首次失去多數席位，策略師認為，這將導致日元與日股下跌。
根據朝日新聞和共同社的民意調查，自民黨即便與長期盟友公明黨聯手，在周日的選舉中也可能無法獲得足夠支持。自民黨可能需要與較小的政黨組成聯盟，如此一來日本首相石破茂推動財政整頓和貨幣政策正常化就會難上加難，作為領導人也可能前途未卜。
石破茂當選日本首相以及圍繞日本央行升息的各種說法，造成日元近來震盪劇烈、日股下挫，加上美國總統大選的風險，日本國會改選將引發日本資產的新一輪波動。
Pictet Asset Management Japan 的高級研究員 Shinichi Ichikaw 表示，如果執政聯盟失去多數席位，成為一個擁有少數席位的政府，石破茂政府的實力將被嚴重削弱。
Ichikaw 進一步指出，日本明年將舉行參議院選舉，如果越來越多的人認為自民黨無法在石破茂的領導下獲勝，自民黨可能很快又要再次舉行總裁選舉。
摩根大通指出，日本股市正在考慮執政聯盟將失去多數席次的情況。歷史數據顯示，除非自民黨自己贏得 60% 的席位，否則股價將會下跌，或最多保持不變。
日元部分，如果執政聯盟失去多數席位，日元可能立即走軟，之後會發生什麼事尚不清楚。日本央行獨立運作，但政府仍可能尋求對貨幣政策方向施加影響。
瑞穗證券策略師報告指出，如果政府更迭，由於將是聯合政府，目前尚不清楚哪一方將在貨幣政策上發揮主導作用，「重要政策決定存在延遲的風險，可能對股價產生負面影響，但日元匯率的走向尚不清楚。」
若自民黨貨幣政策鴿派的高市早苗獲得影響力，日本央行可能面臨推遲進一步升息的壓力，將加劇日元的跌勢；如果立憲民主黨加入聯合政府並推動政策正常化，將使日元走強。
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