金磚國家將再擴容！俄羅斯總統普丁：名單有了 申請加入國家同意後就公布

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 14:13

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金磚組織再傳擴容消息，俄羅斯總統普丁周四 (24 日) 在喀山金磚峰會記者會上說，有 35 個國家和地區及 6 個國際組織代表團參會，峰會廣泛參與性說明金磚合作機制權威性和發揮的作用。所有與會者都看到金磚合作機制最重要特點是彼此尊重，金磚合作機制向所有認同其價值觀的國家開放。

普丁表示，一些參加峰會活動的國家提交全面參與金磚國家的申請，金磚國家已就夥伴國名單達成一致，將在這些國家同意接受夥伴國地位後進行公佈。

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白俄羅斯總統盧卡申科在峰會期間受訪時說：「我國已成為夥伴國，這是加入金磚國家之前的必要步驟。」

寮國國家主席 Thongloun Sisoulith 在與會期間也說，希望加入金磚國家。「我們已準備好確保與金磚國家在廣泛問題上的互動。我們希望你們的支援和接受寮國作為金磚國家的未來成員。」

另據《路透社》報導，印尼外交部周四晚間也發表聲明表示，印尼已表達加入金磚國家合作機制的意願，目前已啟動加入金磚國家合作機制相關程式。

此外，越南政府今日也：「范明政重申越南隨時準備與金磚國家和國際社會合作，以實現共同努力為所有人建立一個更美好世界的理念。」

普丁在當天的「金磚 +」領導人對話會議上表示，下一波全球經濟復甦正在世界大多數國家開始，有必要建立不受任何限制的替代性金融機制。