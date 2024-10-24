〈日股盤後〉市場消化部分「跛腳首相」風險 日經終結連三黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-24 14:45

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市場消化部分國會大選的不確定性，日本股市週四 (24 日) 開低後一度重挫 400 點，隨後在半導體類股撐盤之下翻紅，日經 225 指數 (NKY) 終場上漲 38.43 點或 0.1%，報 38,143.29 點，結束連三跌的走勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 1.39 點或跌 0.05%，報 2,635.57 點，呈現連五黑。

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分析師表示，市場已部分消化執政聯盟無法在國會取得多數席次的不穩定風險，目前日股仍缺乏上漲動能，短期可能維持激烈震盪格局。

日本媒體報導，執政聯盟可能無法在 465 個席位的眾議院中拿到 200 個席次，意味著無法擁有國會絕對多數的優勢權，如此一來，自民黨將很難通過法案，石破茂可能會成為「跛腳首相」。

個股部分，權值股軟銀下跌 1.97，迅銷也走低 0.73%；半導體類股相對強勢，東京威力科創上漲 1.12%，測試設備商愛德萬測試上漲 2.31%。