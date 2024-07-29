法茵堡航展再傳好消息 漢翔攜手歐廠 拓無人機反制產品版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 11:01
漢翔 (2634-TW) 參加兩年一度的法茵堡航空展，並持續帶來好消息，今 (29) 日宣布與國外大廠簽下三份合作備忘錄，其中，將歐洲航空系統大廠合作，針對國內外不同客戶的需求，開發各種無人機偵測與干擾裝備等反制產品組合，發展無人機的防禦版圖。
因應全球無人機蓬勃發展，無人機反制系統隨之而生，利用地面雷達及射頻技術，對空中的無人機進行偵測和干擾，漢翔表示，此次結盟的歐洲航空系統大廠，其旗下的反制系統是相當具有競爭力的產品。
而漢翔核心在於具備優異的航電能量和系統整合技術，藉由合作結盟關係，可快速打入國內外市場，未來也規劃結合國內航太供應鏈，針對不同客戶的防禦需求，開發各種偵測與干擾裝備產品組合。
而日前漢翔也已和美國 AEVEX Aerospace 公司簽署合作備忘錄，進入國際合作的無人載具領域。
漢翔躋身無人機製造商之列後，未來不限定在軍用商規，應用範疇會更加廣泛。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇