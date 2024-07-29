法茵堡航展再傳好消息 漢翔攜手歐廠 拓無人機反制產品版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 11:01

因應全球無人機蓬勃發展，無人機反制系統隨之而生，利用地面雷達及射頻技術，對空中的無人機進行偵測和干擾，漢翔表示，此次結盟的歐洲航空系統大廠，其旗下的反制系統是相當具有競爭力的產品。

而漢翔核心在於具備優異的航電能量和系統整合技術，藉由合作結盟關係，可快速打入國內外市場，未來也規劃結合國內航太供應鏈，針對不同客戶的防禦需求，開發各種偵測與干擾裝備產品組合。

而日前漢翔也已和美國 AEVEX Aerospace 公司簽署合作備忘錄，進入國際合作的無人載具領域。