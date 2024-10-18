鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為111.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.02元上修至1.08元，其中最高估值2.57元，最低估值0.17元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.57(2.57)
|9.61
|8.07
|7.92
|最低值
|0.17(0.17)
|3.39
|4.77
|7.92
|平均值
|1.13(1.16)
|5.73
|6.96
|7.92
|中位數
|1.08(1.02)
|5.19
|7.5
|7.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|63.71億
|71.25億
|71.57億
|最低值
|59.91億
|63.57億
|67.33億
|平均值
|61.42億
|66.77億
|68.78億
|中位數
|61.12億
|65.55億
|68.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.64
|8.42
|27.03
|21.06
|-2.01
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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