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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為118.02元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元下修至0.91元，其中最高估值1.73元，最低估值0.17元，預估目標價為118.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.73(2.57)6.8111.947.92
最低值0.17(0.17)3.394.777.92
平均值0.91(1.13)5.147.957.92
中位數0.91(1.08)5.197.567.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值63.01億69.68億79.31億
最低值60.35億63.57億67.33億
平均值61.47億66.46億70.94億
中位數61.12億65.55億69.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.648.4227.0321.06-2.01
營業收入36.75億43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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