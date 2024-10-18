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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至1.02元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.02元，其中最高估值2.57元，最低估值0.17元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.57(2.57)9.618.077.92
最低值0.17(0.39)3.394.777.92
平均值1.16(1.3)5.777.057.92
中位數1.02(1.26)5.317.697.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值63.71億71.25億71.57億
最低值59.91億63.57億67.33億
平均值61.42億66.77億68.78億
中位數61.12億65.55億68.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.648.4227.0321.06-2.01
營業收入36.75億43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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