〈新漢結盟耐能〉共同發展NPU邊緣運算平台 佈局Edge AI藍湖市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 18:23

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 及 AI 晶片新創公司耐能今 (11) 日簽屬合作意向書（MOU），共同發展以網路處理器 (NPU) 為基礎的邊緣運算平台，打造專為終端應用市場所量身設計的 AIoT 智慧物聯網解決方案，佈局 Edge AI 藍湖市場，新漢未來也規劃參與耐能的融資。

新漢董事長林茂昌表示，耐能智慧的 NPU 晶片不僅低能耗，具備高隱私性和彈性客製的特性，結合新漢在應用市場積累的 AI 系統整合經驗，共同合作硬體系統的設計製造、邊緣 AI 運算與邊緣 GPT 應用開發、系統化 AI 產品共同行銷等。

尤其，隨著目前 AI 與高效能運算篷勃發展，產業面臨追求效能與能耗管理的兩難挑戰，林茂昌表示，在推動 AIoT 與 ESG 雙軸轉型的過程中，如何兼顧地球永續發展與 AI 算力賦能，也是新漢佈局的焦點。

林茂昌指出，耐能以其高效能且低能耗的 NPU 晶片技術聞名，能滿足邊緣運算應用所需，提升散熱效率、降低能源消耗，新漢將結合耐能智慧所發展的 NPU，以最低能源消耗、執行最高效能的邊緣運算，從軟、硬體技術整合到通路串聯，為客戶解決高耗能問題及達成 PUE 效能指標。

耐能創辦人暨董事長劉峻誠提到，耐能智慧致力於發展 AI 前端技術，在技術應用場域的落地需要豐富經驗的強力夥伴，整合雙方在軟、硬體的技術優勢才有辦法面對客戶實際應用需求。

劉峻誠進一步指出，新漢除了擁有在物聯網深厚的產業技術實力外，更協助無數企業進行物聯網數位轉型，產業包含了智慧製造、智慧醫療、智慧車載、機器人以及安控等領域，長期以開放標準打通智慧製造、智慧機械領域，讓產業看見具體成效。