〈2024自動化展〉新漢發表企業戰情室GPT 實現下世代智慧工廠數位分析

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-21 20:22

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工業電腦廠新漢 (8234-TW) 旗下新漢智能今 (21) 日於台北國際自動化工業大展上，發表二大產品 NEXCOM 企業戰情室 GPT、AIoT 智慧物聯網創新產品 nDAS，新漢表示，此套產品組合能協助製造業大幅改善自動化作業管理效率。

新漢智能表示，自 2020 年起便開始構建智造數據中台，並在生成式 AI 技術的推動下，開發出 NEXCOM 企業戰情室 GPT，透過新漢智能 iAT2000 架構下各層設備的互聯，包括關鍵的智慧物聯網革新裝置 nDAS 以及 NexDATA 數據中心，實現了下一世代智慧工廠所應具備的數位分析功能。

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NEXCOM 企業戰情室 GPT 是專為製造業設計的生成式 AI 戰情室助理，針對製造業現場管理者正面臨的營運、流程、KPI 管理議題，包括作業現場資訊不即時、缺工、用電問題、產品履歷追蹤、產品碳足跡、品質報表等提供最佳解方。

nDAS 是則是新漢智能自行開發設計的跨領域 AIoT 智慧物聯網創新設備，集 I/O、閘道器、邏輯流程控制、戰情儀表板等功能 all-in-one，目前已經取得美國、歐洲、台灣、中國等多國新型與設計專利，新漢智能表示，要將生成式 AI 助理功能全面導入自動化產業，前端最關鍵的任務便是各項數據的蒐集。

nDAS 通過整合各類感應器，能夠建立起範圍廣至全島的數位化基礎設施，此次將在展會上展現地震預警、風力發電監測、水資源管理和電網即時監控等四大重要民生應用，確保公共安全和資源管理的有效性。