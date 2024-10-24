金屬中心結盟法國ECM Technologies 簽署國際合作合約備忘錄

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 14:39

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金屬中心宣布，與法國 ECM Technologies 簽署國際合作合約備忘錄，針對熱處理節能技術為基礎，透過滲碳製程模擬，針對減速機薄形齒輪製程參數進行虛實整合驗證，並聚焦於 SMAP(Shot Machine A.one Polish) 技術的精密粒子介質開發。

此外，由金屬中心、法國 ECM 和松立欣的三方合作，共同分析和驗證精密粒子技術對於真空滲碳能力的提升效果，最終希望將此研發成果擴散至全球電動車、半導體領域等具節能效益之精密製造產業。

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金屬中心表示，ECM Technologies Group 的熱處理設備在全球市占率達 70% 以上，且與 15 國共計超過 400 家企業有國際合作，此次合作不僅提升熱處理技術在地化研發及製造，更透過與松立欣開發精密介質噴拋技術，投入節能熱處理製程技術，進一步推升台灣國際競爭力。

同時，金屬中心也透過技轉與工業服務協助如祥儀、本土、介隆興等 50 家以上廠商，進而協助切入國際大車廠 Tesla / 賓士 / BMW/JLR/Ford 等，總計獲得超過 60 億元訂單。