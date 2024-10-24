金屬中心結盟法國ECM Technologies 簽署國際合作合約備忘錄
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 14:39
金屬中心宣布，與法國 ECM Technologies 簽署國際合作合約備忘錄，針對熱處理節能技術為基礎，透過滲碳製程模擬，針對減速機薄形齒輪製程參數進行虛實整合驗證，並聚焦於 SMAP(Shot Machine A.one Polish) 技術的精密粒子介質開發。
此外，由金屬中心、法國 ECM 和松立欣的三方合作，共同分析和驗證精密粒子技術對於真空滲碳能力的提升效果，最終希望將此研發成果擴散至全球電動車、半導體領域等具節能效益之精密製造產業。
金屬中心表示，ECM Technologies Group 的熱處理設備在全球市占率達 70% 以上，且與 15 國共計超過 400 家企業有國際合作，此次合作不僅提升熱處理技術在地化研發及製造，更透過與松立欣開發精密介質噴拋技術，投入節能熱處理製程技術，進一步推升台灣國際競爭力。
同時，金屬中心也透過技轉與工業服務協助如祥儀、本土、介隆興等 50 家以上廠商，進而協助切入國際大車廠 Tesla / 賓士 / BMW/JLR/Ford 等，總計獲得超過 60 億元訂單。
金屬中心表示，目前已建立複合熱處理及節能製程開發優勢及 AI 檢測驗證能力，尤其針對高複雜結構或精密傳動零組件，能透過熱處理模擬分析產出最佳製程參數，並預測產品製程後品質，可依產品或功能需求，快速確立製程參數並進爐實際製作，具備優異的尺寸精度，使目前國產品質達到國際水準。
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