〈台股盤後〉權值三雄疲軟 AI、重電拖後腿失守5日線 收跌142點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 13:57
台股今 (24) 日早盤在台積電撐盤下，最高漲至 23446.64 點，不過隨後台積電走弱，鴻海、聯發科也臉綠，大盤走跌翻黑，終場跌 142.24 點或 0.61%，收 23192.52 點，失守 5 日線，成交量 3657.33 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 開高走低，終場以 1060 元收平盤，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 則雙雙下跌，皆跌逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 今天跌幅沈重，跌逾 3%，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 也都跌逾 1%。
AI 族群今天在廣達走弱的情況下，也紛紛下跌，伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW)、迎廣 (3113-TW) 皆跌逾 3%；散熱族群奇鋐 (3017-TW) 跌逾 4%，尼得科超眾 (6230-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 2%。
另外，緯創 (3231-TW) 跌逾 3%，緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 以及宏碁 (2353-TW) 也有 1 至 2% 的跌幅。
重電族群今天同步走跌，華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW) 跌逾 4%，中興電 (1513-TW) 跌逾 3%，士電 (1503-TW)、大同 (2371-TW) 則有 1 至 2% 的跌幅。
資訊軟體族群今天則成為盤面亮點，零壹 (3029-TW) 漲逾半根停板，漲 8.87%，華經 (2468-TW) 同樣漲逾半根停板，漲 7.48%，三商電 (2427-TW) 漲逾 4%，邁達特 (6112-TW) 漲逾 3%，精誠 (6214-TW)、資通 (2471-TW) 皆漲逾 2%。
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