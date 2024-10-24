〈台股盤後〉權值三雄疲軟 AI、重電拖後腿失守5日線 收跌142點

台股今 (24) 日早盤在台積電撐盤下，最高漲至 23446.64 點，不過隨後台積電走弱，鴻海、聯發科也臉綠，大盤走跌翻黑，終場跌 142.24 點或 0.61%，收 23192.52 點，失守 5 日線，成交量 3657.33 億元。