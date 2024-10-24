德系車廠在全球電動車領域大潰敗 擁抱「中國方案」成唯一解方

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-24 14:19

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根據知名汽車研究機構 Clean Technica 發佈今年 8 月《全球新能源汽車銷量》(World EV Sales) 報告，包括奧迪在內的歐洲品牌沒有任何一家排在前 20 名，暢銷車型中則只有福斯 ID.4 位列第 17 名，德系電動車銷售表現出現大潰敗。

為支援汽車工業轉型，德國政府將原定 2020 年底結束的電動車補貼政策延長至 2025 年底，但在 2023 年底卻提前取消，導致如今電動車銷量遭遇滑鐵盧一般的潰敗。

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在電動化與智慧化的浪潮之下，曾在內燃機上一騎絕塵的德系車廠顯得分外無力，福斯上月傳出開始考慮關閉位於德國的工廠，旗下的奧迪位在比利時布魯塞爾電動車廠的出售也未找到人接手。

此外，以生產變速箱、底盤系統等產品而聞名的采埃孚 (ZF) 今年 8 月宣布，預計在 2028 年底前將德國員工人數從目前的 5.4 萬人，逐步削減 1.1 萬到 1.4 萬人。

若加上大陸集團、舍弗勒和博世汽車等主要汽車零組件供應商，全球最大的汽車零部件供應商們未來裁員規模已超過 2.5 萬人。

在智慧化上進展的緩慢，直接導致了歐洲車廠市佔率的巨幅萎縮，直至今日，歐洲新能源車銷售前兩名位置仍被 Model Y 與 Model 3 佔據。

雖然福斯在 Clean Technica 榜單上仍保有韌性，今年第二季財報仍十分慘澹，營收年增 4.1% 至 833.4 億歐元，營業利潤年減 2.4% 至 54.6 億歐元，全球銷量年減 3.8% 至 224.4 萬輛。福斯、賓士和 BMW 的市值，如今都只有比亞迪股票市值的一半左右。

但好在德國人生性務實，開始擁抱「中國方案」。

去年，福斯包機派出數百名員工參加當年 4 月舉行的上海車展，進行實地考察，猛然發現中國轉向三電與智慧軟體的汽車「新四化」時代。

當時，《明鏡周刊》刊出名為《德國正研究電子燃料，中國在研究未來》報導指出，德國車廠高層在 2023 上海國際車展只看到了車尾燈。

2023 年 7 月，福斯與小鵬汽車簽訂合作協定，向後者投資約 7 億美元來提高福斯在中國的智慧網聯汽車研發能力，奧迪則跟上汽集團簽署備忘錄。