增逾3成！陸新能源汽車今年前三季產銷暴增 工信部：積極防止「內卷式」惡性競爭

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-24 12:12

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最新數據顯示，中國新能源汽車在生產與銷售方面均大幅成長，中國國務院周三 (23 日) 介紹今年前三季工業和資訊化發展情況時指出，中國今年前三季汽車工業運行整體良好，產業增加值年增 7.9%，產銷分別完成 2147 萬輛和 2157.1 萬輛，年增率分別為 1.9% 和 2.4%，累計出口整車 431.2 萬輛，年增率 27.3%。

中國工信部新聞發言人暨總工程師趙志國說，從整個汽車業來看，總體保持平穩增長。今年前 8 月營收、利潤總額分別年增 3.2% 和 3%。從新能源汽車產業來看，發展態勢良好，前三季產銷分別達 831.6 萬和 832 萬輛，分別年增 31.7% 和 32.5%，第三季新能源乘用車銷售佔比均在 50% 以上，實現新的突破。新能源汽車出口 92.8 萬輛，同比增長 12.5%。

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但趙志國表示，汽車工業運行仍面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰，工信部接下來將認真貫徹落實中共黨中央、國務院決策部署，會同相關部門加大政策支援力度，推動產業高質量發展。

趙志國指出，將從四大方面繼續推動汽車業成長。一是多措並舉擴大消費，落實汽車以舊換新、減稅優惠等促進消費政策；二是優化生產准入管理政策，推動《機動車生產准入管理條例》推出；三是支援技術創新發展，透過高品質發展專項、國家重點研發計劃等管道，持續推動動力電池關鍵材料、車用晶片等關鍵技術攻關以及深入開展智慧網聯汽車准入和上路通行、「車路雲一體化」試點；四是更好服務企業國際化發展，積極應對貿易壁壘，在投資、管理等方面為汽車公司出海提供更多支援和便利，加強自駕、碳核算等標準聯通和規則對接，營造良好的發展環境。