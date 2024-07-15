search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

網家跨境電商告捷 比比昂進駐全家APP業績翻倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-15 15:48

cover image of news article
比比昂進駐全家APP業績翻倍。(圖：網家提供)

網家 (8044-TW) 旗下專營日本跨境代標代購的電商業者 Bibian 比比昂今 (15) 日指出，進駐全家會員 APP 開設「比比昂日貨專區」上線後，短短不到一個月的時間展現熱烈買氣，比比昂「好物商城」業績較去年同期大增逾 125%。

比比昂表示，好物商城進駐全家後，成功吸引新客，以 30-49 歲的全家會員為主力消費族群，在男女消費比例也有明顯差異，有別於比比昂本站男女比約 55% 比 45%，於全家 APP 比比昂日貨專區的下單女性會員高達 80%。

比比昂進一步提到，據全家會員輪廓，規劃出主題選品如「日本家政女王」、「日本藥妝店一次購足」、「日本秘書精選伴手禮」等，採分眾行銷推薦，不只成功吸引對日貨有高度興趣的上班族和年輕家庭主婦等新客，也持續在日本代標代購市場做出顯著的服務差異化。

比比昂分析全家 APP 比比昂日貨專區的銷售數據， DHC 維他命 C 已賣出約數千包，日清咚兵衛豆皮烏龍麵販售近 3500 碗，從銷售趨勢來看，消費者對日用品的價差敏感度高，而 DHC 維他命 C 相較市面均價價差高達 40-50%，因而有效搶下消費版圖。

隨著日元貶值，日系商品需求強勁，比比昂打出消費不限金額皆可享全家取貨限時免運，消費滿 999 元再享免國際運費，全力搶攻這波強大的跨境商機。

文章標籤

比比昂全家跨境電商網家

相關行情

台股首頁我要存股
網家33.65-2.46%
日元/美元0.0063339999999999990.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏弱
網家

77.27%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty