〈國泰CDC開箱〉南移壯大人才庫！北漂13年PM返鄉 薪酬比照北部不縮水

鉅亨網記者陳于晴 台中 2024-10-19 11:24

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金控業近年逐漸南移，打造金融科技新基地，國泰金 (2882-TW) 作為先行者，陸續於台中、高雄成立資訊開發中心 (簡稱 CDC)，數位數據暨科技發展中心協理 Jeff 表示，面對少子化危機，國泰超前部署，持續壯大數位科技人才庫，以因應未來發展；一名北漂 13 年 PM 現身談及鮭魚返鄉的經驗，他直言，國泰提供與北部同等的待遇，不因城鄉薪資差距有所調降。

關於國泰資訊開發中心，Jeff 說明，數數發中心在國泰金控中扮演數位及數據發展的重要角色，集團花了 9 年的時間建置基礎建設，過去多半與消費金融有關，例如 CUBE、信貸等，近兩年陸續開始展現數位成果，培養很多人才團隊、組織文化協作及基礎工程，不僅能開枝散葉，更能向外發展，包括海外、企金、財管等業務，未來都是擴大數位應用的範圍，甚至是跨子公司，都有在陸續進行。

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其中，海外市場是國泰世華銀行接下來相當注重的發展目標，同時也面臨很大的挑戰，不過，經歷過疫情後，大家也都開始習慣遠距辦公，因此，國泰在走出海外前，先走出台北，了解遠端辦公合作會遇到什麼問題與困難，未來才有辦法進一步拓及到海外。

台中 CDC 於 2021 年 3 月成立，目前員工數約 80-90 位，團隊、業務持續擴編，預計近 1、2 年將擴編到 120 人，Jeff 指出，雖然後端、前端等工程師仍占多數，但必須考量整體團隊的組織運作，其他包括 PM、設計、QA 等也是徵才的重點。

國泰金控數位數據暨科技發展中心協理 Jeff 。(鉅亨網記者陳于晴攝)

Jeff 表示，國泰金是第一家大張旗鼓走出台北的金融機構，台中 CDC 定位為海外數位基地，產、壽、銀各產業專案都有，初期發展順利，因此乘勢南下在 2023 年 4 月於亞灣軟體園區創立高雄 CDC，定位為雲端轉型基地。

Jeff 直言，少子化越來越嚴峻，要想發展數位出海，第一個面對的問題就是人才從哪來，因此，為培養數位科技人才庫，國泰展開長期計劃，以因應未來更大的發展，並降低少子化的衝擊，接下來也有可能擴展到台中、高雄以外的縣市。

高雄 CDC 設定 2028 年前目標招募百人，但明年底可能就會提前達標，該場域最多可容納 150 名員工。Jeff 透露，自己就是高雄人，當地優勢在於擁有很多工科學校，包括成大、中山、義守、高應大、高科大等，找人甚至比台中更加順利。

一名北漂 13 年的國泰世華銀行專案經理談及鮭魚返鄉的心路歷程，台中 CDC 成立之初，他剛好轉職到國泰，能回到家鄉工作感到相當開心，不僅就近工作、和家人維繫感情，公司甚至提供和北部一樣的薪資水平的 offer，不用擔心因為區域薪酬水準不一而被降薪。

台中 CDC 負責海外業務，有很多困難點需要去突破，他認為，這裡是一個多元兼容的職場，不一定需要具備金融相關背景學歷，或是僅限資訊專業人才，大家有各自擅長的領域，都能進到這裡一起工作，一起與團隊去激發想像、創新突破，以試驗方式逐步開拓海外商機。