國泰2棟近零碳大樓明年上線 李長庚：先行者勢必多付代價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-18 18:40

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2050 年邁向淨零碳排，身為全台大房東之一的國泰人壽，不僅打造全台第一棟「Net Zero 淨零建築」，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (18) 日透露，明年將有另外 2 棟近零大樓上線，期待旗下 200 多處大樓，銀行、保險等各子公司據點共計 900 多家，都能達到淨零碳排的標準，國泰要當先行者，勢必付出多一點代價，「成本至少多付好幾億元」。

李長庚表示，國泰人壽烏日大樓是全台第一棟通過淨零標準的建築，包括一開始設計到申請國家相關標章，明年還有另外 2 棟大樓會陸陸續續上線，國泰本身是台灣最大的房東之一，期待所有國泰的大樓都是綠建築，都能夠符合淨零減碳、淨零碳排的標準。

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針對國泰金目前的使用綠電情形，李長庚透露，進度有超前，旗下 200 多處大樓，銀行、保險等各子公司據點共計 900 多家，2030 年將全面完成使用綠電，國內外據點全面使用綠電，目標訂在 2050 年。李長庚說明，主要是海外國家的綠電供應有限，在海外不易買到綠電。

據悉，灰電目前每度約 4 元，綠電每度 5-6 元。

李長庚進一步指出，國泰金旗下 900 多家子公司據點必須在 2030 年前全面使用綠電，代價也不小，至少得花好幾億元，不過，他相信未來綠電供給愈來愈高，有助於綠電售價下降，國泰金身為先行者，就得多付出一些代價來推廣綠電的使用。

至ˊ於國泰集團旗下有 200 多處不動產出租給其他企業方面，李長庚表示，租戶是否使用綠電，要看租戶的意願，也不能強迫他們加入。

隨著 AI 應用越來越廣泛，李長庚認為，發展 AI 確實耗電量很大，已有很多跨國企業採取行動，像亞馬遜、谷歌等都決定多加使用核電，以增加綠電使用、避免灰電使用量增加。

國泰金控攜手國際氣候發展智庫 (ICDI)、環境部氣候變遷署及交通部中央氣象署，共同舉辦第四屆「2024 臺灣氣候行動博覽會」，即日起至 10 月 20 日在臺中國立自然科學博物館展出。