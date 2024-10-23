台灣中油獲18項玉山獎 電源供應器PHM與機車充換電1000站服務奪首獎

「第 21 屆國家品牌玉山獎」昨 (22) 日舉行，台灣中油公司共獲 18 項大獎，其中最佳產品類獲 13 項獎項，皆破歷年紀錄，其中最佳產品類「電源供應器壽命預測技術 (PHM)」、最佳人氣品牌「中油機車充換電 1000 站環台普及服務」皆奪得全國首獎最高榮譽，由董事長李順欽、副總經理廖惠貞代表受獎，除感謝各界對台灣中油的肯定及鼓勵，也承諾持續精進本業，邁向淨零轉型。



國家品牌玉山獎為國內最重要的品牌獎項之一，台灣中油歷年來屢獲佳績，今年共獲得傑出企業類 1 項、最佳產品類 13 項及最佳人氣品牌 2 項，另外也獲得全國最佳產品類首獎、最佳人氣品牌首獎，總計 18 座獎項。



「傑出企業獎」玉山獎表彰台灣中油在品牌和市場面向上的傑出貢獻，台灣中油過去積極推動淨零轉型，以「研發帶動轉型」思維，推行「優油、減碳、潔能」三面向的淨零轉型策略，深獲評審團隊一致肯定，再次榮獲傑出企業獎。



最佳產品類獲 13 項獎項，破歷年紀錄，計有「供 (航) 油中心智慧防災系統」、「5G 高頻基板樹脂」、「電源供應器壽命預測技術 (PHM)」、「環保隔熱塗料」、「一號耐水極壓滑脂」、「免濾芯磁性過濾裝置」、「高難度廢水 / 廢液高級氧化處理系統」、「低 VOC 高防蝕塗料」、「海木耳精粹」、「再生再利用之舊脫硝觸媒」、「鈦酸鋰 - 鋰電池負極材料」、「移動式碳捕捉、再利用與封存 (CCUS) 互動多媒體展示平台」及「油品污染檢測行動實驗室」。



最佳人氣品牌類獲得兩項獎項，包括「中油機車充換電 1000 站環台普及服務」，配合 2050 淨零排碳政府能源政策，提前因應未來油車逐步汰換趨勢，台灣中油 107 年起陸續設置電動機車充換電站，涵蓋偏鄉、高山及東部，提供便利能源補充服務。另一項獲獎的是「國光牌 AdBlue 車用尿素」，其適用於 SCR 系統柴油車，將氮氧化物轉化為氮氣和水，符合 ISO 22241 標準，有效減排保護生態，因此榮獲最佳人氣品牌。



頒獎典禮現場揭曉，台灣中油在最佳產品類「電源供應器 PHM」及最佳人氣品牌「中油機車充換電 1000 站環台普及服務」皆獲得全國首獎，這是台灣中油連續 5 年獲得主辦單位頒發首獎的肯定，未來將秉持立足台灣、接軌國際的精神，持續朝「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」願景前進。