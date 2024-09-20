啦啦隊女神不加油來洗香香？台灣中油邀峮峮代言「洗可麗」洗沐用品

台灣中油公司今 (20) 日發表研發的「洗可麗」洗沐新品－「水潤系列」胺基酸洗髮精、玻尿酸沐浴露，及「調理系列」海牡丹沐浴露、洗髮精，並邀請啦啦隊女神峮峮為代言人，拍攝影片推薦優質且環保的洗沐商品，該系列皆獲得環保標章，彰顯台灣中油持續對環境友善的實踐。



從 2013 年 10 月起，台灣中油陸續推出「洗可麗環保洗劑」系列商品，包括環保洗衣精、環保洗碗精與環保浴廁清潔劑，11 年來，共計銷售近 950 萬瓶，近五年，每年更創造出 1.5 億元的銷售實績，足見洗可麗環保系列商品深受消費者認同與喜愛。



董事長李順欽表示，台灣中油以「優油、減碳、潔能」為三大轉型策略，洗可麗環保洗劑始終謹守「環保無毒」理念，且皆需有環保標章才上市。洗沐新品皆為中油研發，「水潤系列」使用獨家 NAG(N - 乙醯葡萄糖胺) 專利生產技術，曾獲國家新創獎肯定；「調理系列」以獨家專利技術萃取海木耳珍稀成份，榮獲 2023 台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎，所使用的紅藻海木耳，更是利用台灣中油永安天然氣廠潔淨冷排海水「鑽石水」養殖，創造循環經濟價值。



峮峮擔任台灣中油洗沐新品代言人，她表示自己曾是「環保減塑響應大使」，內心擁有十足的「環保魂」，「洗可麗」洗沐商品注重環保，讓使用者洗得安心，是最佳的清潔劑選擇，她分享使用心得，「水潤系列」使用後毛髮不毛躁、不打結，而且保持皮膚的水份與彈性，「調理系列」則感受到頭皮與膚質健康的轉變，看到自己純淨的魅力。



台灣中油表示，「洗可麗」去 (112) 年榮獲「國家品牌玉山獎」之「最佳人氣品牌類」，堅持「與環境永續共生」的品牌理念，這也是台灣中油持續要肩負的企業社會責任。9 月的第三個週六 (21 日) 為世界清潔日，即日起至 10 月 31 日止舉辦洗可麗洗沐新品體驗價促銷活動，消費者可至指定加油站購買，一次購買兩瓶 (不限品項) 即享第二瓶半價優惠，一次購買四瓶 (限不同品項) 更享優惠價 777 元 (立即省 419 元)。