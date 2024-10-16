允能風場釋股爭議 經濟部沒收履保金3.5億元 且新團隊要合規才同意

有關今（16）日上午立委質疑允能風場釋股議題，經濟部能源署說明，因達德集團釋股，違反該公司承諾在電業執照取得前不變更股權，已沒收其提出的履保金 3.5 億元。股權轉移過程經原遴選委員會審查，並要求新加入的美商、日商、歐商履約能力應優於過去才予以同意，目前已完成 79 座風力機建置，僅剩 1 座風機將於近期完工。



能源署表示，離岸風場股權變動屬經濟部行政契約規範重大事項，須經專案審查同意，因此由原遴選委員會審查，除了沒收 3.5 億元履保金外，也確認新投資人美商全球基礎建設基金（GIP）、歐商 Total Energy 及日商雙日等業者加入允能風場後，應優於原先履約能力且有助風場完工，才同意允能風場股權變更。



能源署指出，離岸風場任何股權變動議題，都會經審查委員會嚴審，並要求具體承諾。在風場實際建設進度上，允能風場迄今已完成 79 座風力機建置，僅剩 1 座風力機將於近期完工，預計 80 座風機完工商轉後，每年可提供 24 億度綠電。