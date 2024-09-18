65歲+失智人口達35萬！臺企銀辦失智症VR體驗 共創同理包容友善金融

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-18 11:08

‌



臺灣企銀 (2834-TW) 舉辦「安養信託暨失智症 VR 體驗講座」，邀請長照機構、家庭照顧者及客戶，參與以第一人稱視角設計的模擬活動，體驗失智患者的生活情境，讓照顧者及客戶更能感同身受，藉此提升與失智者的應對技巧與照顧模式，並與壽險公司現場推廣安養信託及保險長照宣導，進而滿足失智者生活需求及財產安全的保障。

據衛福部「全國社區失智症流行病學調查」，推估 113 年 65 歲以上失智症人口數約 35 萬人，且臺灣即將邁入超高齡社會，失智人口將持續提升。失智患者的大腦就像被網子覆蓋拉扯，腦部功能有可能錯置或消失，導致記憶力、語言及思考能力退化，產生憂鬱焦慮、妄想、幻覺等，這些狀態是隨機出現且不可恢復。

‌



臺灣企銀積極推動「信託 2.0」及「失智金融友善服務」，本次與盤古銀髮公司合作，透過虛擬實境 (VR) 技術，以第一人稱視角模擬「失智症」症狀，例如出現幻覺或空間迷失等各種生活情境，讓照顧者更能以同理心理解如何與失智症者互動。該行再輔以案例方式宣導適合失智症者的信託商品及保險規劃，協助客戶保護資產滿足全方位需求。

除了導入失智症 VR 體驗活動，臺灣企銀更於全臺偏鄉社區贊助成立的「銀髮樂齡學堂」，辦理金融服務宣導活動，透過寓教於樂方式讓社區長者了解安養信託的重要性，同時建立防詐辨識能力，落實普惠金融。