臺企銀推「樂齡版」銀行App 有跌倒偵測與緊急求助讓人更安心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 17:53

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為滿足高齡化用戶需求，臺灣企銀（2834-TW）今 (113) 年領先全台銀行，推出「行動銀行 App 樂齡版」，研發團隊透過大數據分析，調查近百位銀髮族使用 APP 遇到的痛點及意見，發揮數位體驗四大核心價值：「安全感、客戶優先、設計思維、創新驚艷」，透過化繁為簡、大圖大字、貼心問候、跌倒偵測與緊急求助等優質設計，為銀髮族量身打造專屬的口袋銀行，讓他們能用、會用、想用。

行動裝置 App 服務普及化，為民眾生活帶來便利，但對銀髮族而言，複雜的操作流程與過多文字，往往阻礙銀髮族使用意願。臺灣企銀貼心推出行動銀行 App 樂齡版，首頁採用大圖、大字、大按鈕的介面設計，民眾登入後可自行修改稱呼，首頁左上角則依早中晚時段提供問候語，例如夜晚提醒留意光線保護眼睛，並可依用途或個人喜好，自行編輯臺幣帳戶總覽中帳戶名稱。

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樂齡版首頁中間明顯處設置 i-Money 智能語音小幫手，讓銀髮族使用口說就能輕鬆完成「找 (導航)、查 (查詢)、設 (設定)、轉 (轉帳)、繳 (繳費)」等金融服務。大數據分析也顯示，近 7 成銀髮族最常使用的功能為「查詢」，因此研發團隊將交易明細再拆分「轉出」與「轉入」交易，客戶可輕鬆即時查詢近兩年臺幣交易明細，若要查詢更久之前，行動銀行也提供 2 至 15 年的歷史交易明細預約查詢，免出門次日可經電子郵件寄達。

全新樂齡版更特別設計「跌倒偵測與緊急求助功能」，客戶須先設定緊急聯絡人資訊，爾後使用樂齡版時，系統判斷有疑似跌倒狀況發生，將自動跳出緊急求助視窗，提供「立即打給緊急聯絡人求助」或「沒事」兩種選項，若 60 秒內客戶沒有任何回應，系統即會自動發送簡訊給緊急聯絡人，高度展現臺灣企銀重視銀髮客戶數位友善同理心。