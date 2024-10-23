BV SHOP搭電商成長趨勢 發表全通路整合POS系統
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 18:19
電商開店平台 BV SHOP 今 (23) 日舉辦首屆 2024 電商趨勢論壇暨新品發表會，發表最新零售 OMO 線上線下全通路整合 POS 系統，BV SHOP 表示，期透過簡單直觀的系統設計、完整的電商解決方案，幫助品牌商家實現線上線下全通路整合。
BV SHOP 於 2023 年 3 月成立，上市櫃業者中較接近的同業有 91APP*-KY(6741-TW)、欣新網 (2949-TW) 等，其創新的系統有「天羅地網再行銷系統」、「全域導購分潤系統」。
BV SHOP 說明，由年僅 30 歲左右的年輕團隊所組成，定位為最懂商家需求的電商夥伴，提供完整的品牌經營解決方案，團隊從客製化網站設計與系統開發起步，朝向制式化的電商平台 (SaaS) 邁進，目標是開發一個能夠解決商家普遍問題的標準化系統，但同時保留客製化空間。
BV SHOP 目前主要客戶有高雄洲際酒店、黑浮嚴選、紙箱王創意園區、千野村景觀園區等知名品牌。
BV SHOP 說明，天羅地網再行銷系統包含三大強力工具，其中，AI 智能助手可藉由 AI 大數據協助用戶寫出最受歡迎及最容易被 SEO 搜尋的文案、偵察兵系統能夠有效追蹤消費者使用習慣，有效精準的進行廣告投放、狙擊追單功能精準發送用戶提示訊息，喚醒久未使用的客戶，大幅增加下單率。
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